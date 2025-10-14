2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen Japonya ve Brezilya, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Japonya'nın başkenti Tokya'daki Ulusal Stadyum'da oynanan mücadeleye Brezilya etkili başladı.
26. dakikada Paulo Henrique'nin golüyle öne geçen Brezilya, 32. dakikada Gabriel Martinelli ile farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarıda ise Japonya, 29 dakikada 3 gol buldu. 52. dakikada Minamino ve 62. dakikada Nakamura'nın attığı gollerle ev sahibi ekip beraberliği yakaladı.
71. dakikada ağları havalandıran Ueda, Japonya'ya galibiyeti getirdi: 3-2
ANCELOTTİ DÖNEMİNDEKİ İKİNCİ YENİLGİ
Bu sonuçla Brezilya, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde ikinci mağlubiyetini aldı.
Dünya Kupası Güney Afrika Elemeleri'nde 6 Haziran günü oynanan maçta Ekvador'la 0-0 beraber kalan "Sambacılar", daha sonra Paraguay'ı 1-0, Şili'yi de 3-0'lık skorla yenmişti.
Deplasmanda Bolivya'ya 1-0 yenilen Brezilya, son olarak 10 Eylül'deki hazırlık maçında Güney Kore'yi 5-0 mağlup etmişti.