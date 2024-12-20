Japonya'da enflasyon aldı başını gidiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'da enflasyon aldı başını gidiyor

Japonya'da yıllık enflasyon Kasım 2024'te, Ekim ayındaki %2,3 seviyesinden %2,9'a yükseldi. Bu oran, Ekim 2023'ten bu yana görülen en yüksek enflasyon rakamı oldu.

Kasım ayında, gıda fiyatlarında sekiz aydır görülen en hızlı artış yaşandı. Gıda fiyatları, Ekim ayında %3,5 artarken, Kasım’da %4,8 oranında yükseldi. Özellikle taze sebze ve gıda ürünleri fiyatlarının artışına en çok katkıda bulunan kalemler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra, enerji fiyatlarındaki yükseliş de dikkat çekiciydi. Elektrik fiyatları %9,9 artarken, gaz fiyatları %5,6 oranında yükseldi. Mayıs ayında enerji sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından enerji fiyatlarındaki artış hız kazandı.

Diğer harcama kalemlerinde de artışlar görüldü. Konut fiyatları %0,9, giyim fiyatları %2,9, ulaşım fiyatları ise %0,9 oranında arttı. Mobilya ve ev eşyaları fiyatlarındaki artış ise %3,7 olarak kaydedildi. Ayrıca sağlık harcamaları %1,6, eğlence harcamaları ise %4,5 oranında yükseldi. Ancak, iletişim hizmetleri fiyatları %3,0, eğitim harcamaları ise %1,0 oranında düşmeye devam etti.

Core enflasyon, Kasım ayında %2,7’ye yükseldi ve bu, üç aylık en yüksek seviyeye işaret etti. Ekim ayında bu oran %2,3’tü ve Kasım ayındaki artış, ekonomistlerin beklediği %2,6 seviyesinin üzerinde gerçekleşti. Aylık bazda, Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) %0,6 artarak son 13 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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