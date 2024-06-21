Japonya’da enflasyon hız kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya’da enflasyon hız kazandı

Japonya'da enflasyon, enerji maliyetlerinden dolayı hız kazandı.

Japonya'da enflasyon, artan enerji maliyetleri sebebiyle yeniden hızlandı. Söz konusu durum, Japonya Merkez Bankası’nın gelecek aylarda faiz oranlarını artırmayı düşünmesi ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Japonya İstatistik Bürosu (e-Stat) tarafından yapılan açıklama kapsamında taze gıda hariç tüketici fiyatlarının Nisan ayındaki yüzde 2,2 seviyesinden hızlanarak Mayıs ayında bir yıl öncesine oranla yüzde 2,5 artış gösterdi.

Söz konusu veri ekonomistlerin beklentilerinin hafif altında açıklandı.

Japonya Merkez Bankası'nın 26. aydaki yüzde 2 hedefinin üzerinde oldu.

Enflasyonda elektrik fiyatlarındaki yüzde 14,7 oranındaki artışta etkili olan faktörler arasında yer aldı.

Taze gıda ve enerji fiyatlarını hariç tutan bir diğer çekirdek enflasyon ise Mayısta yüzde 2,1 yükselerek arka arkaya dokuzuncu ay da soğumayı ifade etti. Bir önceki ay artış yüzde 2,4 düzeyindeydi.

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