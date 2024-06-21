Tatilden dönecek sürücülere uyarı

Düzenleme: Kaynak: AA
Tatilden dönecek sürücülere uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bayram tatilinden dönecek sürücüleri uyardı.

Palandöken tarafından yapılan açıklama kapsamında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşü için yola çıkacak sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini bildirdi.

Palandöken, bu kazalarda 36 vatandaşın hayatını kaybettiğini 6 bin 550 vatandaşın da yaralandığını söyleyerek 9 günlük tatilin artık sonuna gelindiğini belirtti.

Ayrıca Palandöken, maddi hasarlar bir yana, giden canları yerine getirmenin mümkün olmadığını hem bayramın hem de tatilin güzelliğini yok etmemek için dönüşlerin çok dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

Araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini ve sürücülerin de mesafe kurallarına uymasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Palandöken, seyahatlerin sabahın erken saatlerinde ya da güneşin etkisini azalttığı saatlerde sağlıklı bir şekilde yapılmaları gerektiğini söyledi.

İlgili Haberler
Japonya’da enflasyon hız kazandı
Japonya’da enflasyon hız kazandı
Son Haberler
Temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarına tam gaz devam Ekonomi
Temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarına tam gaz devam
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan Tarih - Mitoloji
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti Magazin
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya Ekonomi
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı Dünya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı
Hande Baladın ferahlattı Spor
Hande Baladın ferahlattı
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat Gündem
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat