Tatilden dönecek sürücülere uyarı

Palandöken tarafından yapılan açıklama kapsamında, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin dönüşü için yola çıkacak sürücülerin trafik kurallarına uymaları gerektiğini bildirdi.

Palandöken, bu kazalarda 36 vatandaşın hayatını kaybettiğini 6 bin 550 vatandaşın da yaralandığını söyleyerek 9 günlük tatilin artık sonuna gelindiğini belirtti.

Ayrıca Palandöken, maddi hasarlar bir yana, giden canları yerine getirmenin mümkün olmadığını hem bayramın hem de tatilin güzelliğini yok etmemek için dönüşlerin çok dikkatli yapılması gerektiğini vurguladı.

Araç kullanırken hiçbir ihmale fırsat verilmemesi gerektiğini ve sürücülerin de mesafe kurallarına uymasının büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Palandöken, seyahatlerin sabahın erken saatlerinde ya da güneşin etkisini azalttığı saatlerde sağlıklı bir şekilde yapılmaları gerektiğini söyledi.