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İnternette hız rekoru kırıldı. İki katı veri aktarıldı

Japonya'da internet hız rekorunun kırıldığı açıklandı. Gündelik hayatta en çok aktarılabilen veri miktarının iki kat üstüne çıkıldığı ifade edildi.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:34
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Japonya'da internet hız rekoru kırıldı

İnternette hız rekoru kırıldı. İki katı veri aktarıldı
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Japonya Ulusal Bilgi ve İletişim Teknolojileri Enstitüsü (NICT), saniyede 1,02 petabit veri aktarımı gerçekleştirerek yeni bir veri aktarım rekoru kırdı. Araştırmacılar yalnızca bir ışık kaynağı ve optik çiple bu hıza ulaştıklarını belirtti. Ayrıca günümüzde kullanılan altyapının bu hıza ayak uydurabileceğini aktardı.

Konuyla ilgili hazırlanan raporda, “Deneysel olarak 223 dalga boyu kanalını kullanarak 37 çekirdekli, 7.9 km uzunluğunda bir fiber üzerinden saniyede 1,02 petabit veri iletimini yakaladık” ifadeleri kullanıldı. Bahsi edilen hızın, küresel internet trafiğinin neredeyse iki katının bir saniyede iletilebileceği aktarıldı.

NICT araştırmacıları, daha fazla şerit ekleyerek bir yolun kapasitesini artırmaya benzer şekilde, veri iletmek için sadece daha fazla kablo eklemenin mümkün olduğunu belirtti. Ancak internet kapasitesini sonsuza dek bu şekilde yükseltmenin mümkün olmadığı ifade edildi.

NICT, frequency combs (frekans tarağı) adı verilen lazer kaynağını tercih ettiğini belirtirken, Optik çip; lazeri tam ışık spektrumuna böldü ve yüzlerce farklı renk üretilerek bir frekans tarağı oluşturdu. Bu renklerin her birine ise veri işlendi.

Araştırmacılar, laboratuvar ortamındaki bu deneylerin günümüz altyapısına da uyarlanabileceğini belirtti. Yakın gelecekte, saniyede 12.500 TB veriye eşdeğer olan 100 Pbit/s internet hızına ulaşmanın mümkün olabileceği ifade edildi.

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