Japonya'da kumar yasak ama her yerde kumarhane var. Yasak yasal yollarla delindi

Yeniçağ muhabiri Tuğba Hacıbayramoğlu dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya’da bir video paylaşarak gündemi sarsacak bir olayı anlattı.

Japonya’da kumarhanelerin yasak olduğunu belirten Hacıbayramoğlu Japonya’nın her yerinden nasıl kumarhanelerin olduğunu açıkladı.

Neredeyse her caddede kumarhane benzeri oyun merkezleri olduğunu vurgulayan Hacıbayramoğlu Japonya halkının nasıl yasağı yasal yollardan ezdiğini ortaya çıktı.

Kumar yasak olduğu için halk bir sistem kurmuş. Merkezlerin içerisinde yüzlerce makinaların olduğunu anlatan Tuğba Hacıbayramoğlu oyunların karşısında küçük bilyelerin olduğunu belirterek “O bilyeler karşısında hediye alıyorsunuz. Sonra başka bir binaya gidip bu hediyeleri paraya çevirebiliyorsunuz. " dedi.

“İçerisi devasa gürültülü ve inanılmaz makinalar var” diyerek içeriyi de gösterdi.

Videoda başka bölgelerde de elektronik oyunları gösteriliyor.

2029’DA TURİZM İÇİN İLK KUMARHANE KURULACAK

Öte yandan iddialara göre, yetkiler turizm için 2029’da Osaka şehrinde ilk kumar bölgesinin açılması için çalışmalar yapıyor. Başbakan Fumio Kishida ise konuyla ilgili “Kumarhanenin Japonya’nın cazibesini dünyaya tanıtan bir turizm üssü haline gelmesini umuyoruz” demiş.

Japonya’daki ceza kanuna göre, kumar oynayan kişiler 500,000 yen'e kadar para cezasına çarptırılır. Bu amaçla bir yer işletmek ve kazanç elde etmek 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.