Japonya'da kumar yasak ama her yerde kumarhane var. Yasak yasal yollarla delindi

Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'da kumar yasak ama her yerde kumarhane var. Yasak yasal yollarla delindi
Tuğba Hacıbayramoğlu kumarhanelerin yasak olduğu Japonya’nın nasıl her yerinde kumarhaneler olduğunu açıkladı.

Yeniçağ muhabiri Tuğba Hacıbayramoğlu dünyanın en gelişmiş ülkelerinden Japonya’da bir video paylaşarak gündemi sarsacak bir olayı anlattı.

Japonya’da kumarhanelerin yasak olduğunu belirten Hacıbayramoğlu Japonya’nın her yerinden nasıl kumarhanelerin olduğunu açıkladı.

Neredeyse her caddede kumarhane benzeri oyun merkezleri olduğunu vurgulayan Hacıbayramoğlu Japonya halkının nasıl yasağı yasal yollardan ezdiğini ortaya çıktı.

Kumar yasak olduğu için halk bir sistem kurmuş. Merkezlerin içerisinde yüzlerce makinaların olduğunu anlatan Tuğba Hacıbayramoğlu oyunların karşısında küçük bilyelerin olduğunu belirterek “O bilyeler karşısında hediye alıyorsunuz. Sonra başka bir binaya gidip bu hediyeleri paraya çevirebiliyorsunuz. " dedi.

İçerisi devasa gürültülü ve inanılmaz makinalar var” diyerek içeriyi de gösterdi.

jhlojk.jpg

Videoda başka bölgelerde de elektronik oyunları gösteriliyor.

2029’DA TURİZM İÇİN İLK KUMARHANE KURULACAK

Öte yandan iddialara göre, yetkiler turizm için 2029’da Osaka şehrinde ilk kumar bölgesinin açılması için çalışmalar yapıyor. Başbakan Fumio Kishida ise konuyla ilgili “Kumarhanenin Japonya’nın cazibesini dünyaya tanıtan bir turizm üssü haline gelmesini umuyoruz” demiş.

Japonya’daki ceza kanuna göre, kumar oynayan kişiler 500,000 yen'e kadar para cezasına çarptırılır. Bu amaçla bir yer işletmek ve kazanç elde etmek 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

sisggsu.jpg

sisi.jpg

Son Haberler
Flaş… Flaş… Bakanlıktan ‘kayıp çocuklar’ açıklaması Gündem
Flaş… Flaş… Bakanlıktan ‘kayıp çocuklar’ açıklaması
Konya’da Afgan erkek Afgan erkeği sarkıntılık gerekçesiyle baltayla öldürdü Gündem
Konya’da Afgan erkek Afgan erkeği sarkıntılık gerekçesiyle baltayla öldürdü
Teröristlerin kabusu onlar! JÖH'lerden 2 metreyi bulan karda operasyon Gündem
Teröristlerin kabusu onlar! JÖH'lerden 2 metreyi bulan karda operasyon
Parfüm dükkanından fabrikatörlüğe yükselen milyarder iş adamı hayatını kaybetti Ekonomi
Parfüm dükkanından fabrikatörlüğe yükselen milyarder iş adamı hayatını kaybetti
Parfümün vücutta nerelere sıkılması nerelere sıkılmaması gerekiyor? Dikkat edilmezse sağlığa büyük zararları oluyor Sağlık
Parfümün vücutta nerelere sıkılması nerelere sıkılmaması gerekiyor? Dikkat edilmezse sağlığa büyük zararları oluyor
Hurdalıkta çıkan yangın 2 katlı binayı kül etti Yerel Haberler
Hurdalıkta çıkan yangın 2 katlı binayı kül etti
SGK dedektif gibi peşlerine düştü. Dev inceleme başlattı. İşveren de işçi de yanacak Gündem
SGK dedektif gibi peşlerine düştü. Dev inceleme başlattı. İşveren de işçi de yanacak