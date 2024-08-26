Japonya'da pirinç krizi endişendiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Japonya'da pirinç krizi endişendiriyor

Japan Today'in haberine göre ülkede pirinç kıtlığına ilişkin endişeler hat safhaya vardı. Artan talebe karşın süpermarket ve mağazalarda boş raflar göze çarpıyor.

Meteoroloji ajansının bu ayın başlarında Pasifik'te Japonya'nın merkezinden güneybatısına kadar uzanan Nankai Çukuru boyunca büyük deprem riskinin arttığına dair ilk uyarısını yayınlamasının ardından bazı tüketiciler pirinç stoklamaya çalışıyor.

Ancak Japonya şu anda yeni pirinçlerin piyasaya sürülmesiyle bir geçiş döneminde. Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığı tüketicilere sakin kalmaları çağrısında bulunarak, kıtlığın yakın gelecekte çözüleceğine dair güvence verdi.

Temmuz ayında pirinç fiyatları, yabancıların daha fazla talep göstermesi nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 18,0 artarak son 20 yılın en büyük artışını kaydetti. Zira 2024 yılında yurtdışından Japonya'yı ziyaret edecek kişi sayısının yıllık toplamının rekor seviye olan 35 milyona ulaşması bekleniyor.

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