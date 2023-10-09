Japonya'da trende kimyasal madde paniği

Japonya’da seyir halindeki hızlı trende çanta içindeki kimyasal bir maddeye dokunan 1'i çocuk 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAYNAK: İHA
Japonya'da trende kimyasal madde paniği

Japonya'daki Tohoku Hızlı Tren Hattı'nda seyreden bir trende kimyasal madde paniği yaşandı. Shin-Aomori İstasyonu'ndan Tokyo'ya giden trendeki bir çantada bulunan kimyasal maddeye dokunan 1'i çocuk 4 kişinin vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Öğle saatlerinde yaşanan olayın ardından yolcular Sendai İstasyonu'nda trenden tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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