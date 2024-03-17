Japonya'da ücret anlaşmaları politika değişikliğine yol açabilir

Kaynak: Bloomberght
Japonya'da ücret anlaşmaları politika değişikliğine yol açabilir
Şimdiye kadar diğer gelişmiş ekonomiler arasında farklı koşullar altında faaliyet gösteren Japonya ekonomisinde "30 yıllık ücret durgunluğu" döneminin sona ermesiyle normalleşme yolunda önemli adımların atılması öngörülüyor.

Japonya'nın en büyük işçi örgütü olan Japon Ticaret Birliği Konfederasyonu (Rengo) işverenlerle bu yılki ücret müzakerelerinin ilk turunun ortalama yüzde 5,28 ile sonuçlandırdığını duyurdu. Açıklanan bu oran 33 yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçti.
Küçük işletmelerde arasındaki zamlar ortalama yüzde 4,42 civarında seyrederken, bazı büyük şirketler ise çalışanlarına talep edilenden daha yüksek seviyede zam oranı yapacaklarını belirtti.
Japon çelik şirketi olan Nippon Steel çalışanlarına yüzde 14,2'nin üzerinde zam teklif ederken, Japon otomobil üreticileri çalışanlar için enflasyonu dengelemek maksadıyla yüzde 5’in üzerinde zam önerisinde bulundu.
Japonya'nın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Toyota ise, işçilerin talep ettiklerini oranı kabul ederek, 1999 yılından beri en büyük ücret artışı oranında teklif etti.
Japonya'nın kültürel olarak yüksek ücretten ziyade iş güvenliğine odaklanması, genellikle ülkedeki uzun süredir durgun ücretlerin ana nedeni olarak gösteriliyor.

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