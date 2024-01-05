Japonya'da umutlar tükeniyor. 250 kişi halen kayıp

Depremin ardından hayatta kalanları bulmak için kritik olan 72 saatlik süre Perşembe günü geç saatlerde sona erdi. Noto yarımadasında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi.

Kyodo haber ajansının bildirdiğine göre, Japonya Savunma Kuvvetleri, kurtarma ve yardım çalışmalarına katılan asker sayısını ikiye katlayarak 4.600'e çıkardı.

Çoğunluğu Suzu ve Wajima kasabalarında olmak üzere pek çok kişinin çöken evlerinin altında mahsur kaldığı düşünülüyor. Ahşap yapılar, ülkeyi sık sık etkileyen güçlü depremlere dayanacak şekilde inşa edilmemişti.

On binlerce bölge sakininin hâlâ elektrik ve sudan yoksun olduğu bildirilirken, yerel halkın heyelanlar ve kapanan yollar nedeniyle yardımdan mahrum kaldığı bildirildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Cuma günü afet müdahale yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından "Vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Japon Kızılhaç Derneği'nden Musubi Yata, "Bizim için en büyük zorluk erişim. Yollardaki kayalar, yağmur ve artçı sarsıntıların neden olduğu heyelanlar nedeniyle felaket bölgelerinin çoğuna ulaşmak zor" dedi.

Depremden sonra yaklaşık 250 kişiden haber alınamadığı bildirildi.