Japonya’da yaşlı nüfus rekor kırdı

Japonya, 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısında 54 yıl üst üste artış göstererek yeni bir rekor kırdı. Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı'nın 2023 yılı verilerine göre, bu yaş grubundaki kişi sayısı 95,119 ile en yüksek seviyeye ulaştı.

Bu gruptaki kişilerin büyük bir kısmı kadınlardan oluşuyor. Kadınların sayısı 83,958 ile toplamın yüzde 83'ünü oluştururken, erkeklerin sayısı ise 11,161 ile yüzde 17'yi temsil ediyor. 100 yaşını geçenlerin toplam sayısının bir önceki yıla göre 2,980 kişi arttığı belirtildi. Ayrıca, Japonya'da ortalama yaşam süresi de artış gösterdi. Kadınlar için ortalama yaşam süresi 87,14 yıla, erkekler için ise 81,09 yıla yükseldi.

Japonya'nın en yaşlı erkeği 110 yaşındaki Kiyotaka Mizuno, en yaşlı kadını ise 116 yaşındaki Tomiko Itooka. Itooka, aynı zamanda dünyanın en yaşlı insanı olarak biliniyor.

Veri toplama faaliyetlerinin başladığı 1963'te 100 yaş ve üzeri kişi sayısı sadece 153'tü. Bu sayı, 1981'de 1,000, 1998'de ise 10,000 sınırını aştı. Ortalama yaşam süresindeki artış, tıp endüstrisi, tedavi ve bakım hizmetlerindeki gelişmelere bağlı olarak devam ediyor.