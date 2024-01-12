Japonya'daki depremlerde can kaybı 215'e çıktı

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde can kaybı sayısının 215'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 4 bin 100'ü aşkın binanın hasar gördüğü, 24 bini aşkın kişinin tahliye noktalarında konakladığı, kapanan yollar sebebiyle 2 bin 500 kişinin mahsur kaldığı aktarıldı.

Bölge genelinde depremlerde yaralanan 567 kişinin tedavi gördüğü ifade edilen açıklamada, kendisinden haber alınamayan 38 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bilgisi kaydedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1-5 Ocak döneminde İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi.