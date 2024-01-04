Japonya'daki uçak kazasının maliyeti belli oldu. Dev zarar ortaya çıktı

Japonya Hava Yolları yaptığı tahminde, JL516 sefer sayılı uçuşunun Salı günü bir Japonya Sahil Güvenlik uçağıyla çarpışmasının yaklaşık 15 milyar Yen (104,81 milyon $) işletme kaybına yol açacağını tahmin etti.

Şirket yetkilileri, uçağın kaybının sigorta kapsamında olacağını belirterek, bunun 31 Mart'ta sona eren mali yıl için kazanç tahminleri üzerindeki etkisini değerlendirdiklerini de sözlerine eklediler.

Sigorta sektörü kaynakları, ABD'li sigorta şirketi AIG'nin, Tokyo Haneda Havalimanı'ndaki çarpışmanın ardından çıkan yangında tahrip olan iki yıllık JAL Airbus A350 geniş gövdeli jet için 130 milyon dolarlık "tüm riskler" poliçesinde lider sigortacı olduğunu söyledi.

Aviation Safety Network'e göre bu, A350 modeli için dünya çapında ilk gövde kaybıydı. Büyük ölçüde karbon kompozitten yapılan tip, 2015 yılında ticari hizmete girdi.

KÜÇÜK UÇAĞIN KALKIŞ İZNİ YOKTU

JAL uçağındaki 379 kişinin tamamı çarpışmanın ardından yanan uçağı tahliye etmeyi başardı. Kazada Sahil Güvenlik uçağındaki altı mürettebattan beşi hayatını kaybetti.

Japon yetkililer çarşamba günü yolcu uçağına iniş izni verildiğini ancak kontrol kulesi tutanaklarına göre daha küçük uçağın kalkış izninin verilmediğini söyledi.

Yetkililer soruşturmalarına henüz yeni başladı ve iki uçağın nasıl aynı pistte yer aldığı da dahil olmak üzere, kazayı çevreleyen koşullar konusunda belirsizlik sürüyor.

Uzmanlar, bir uçak kazasının meydana gelmesi için genellikle birden fazla güvenlik korkuluğunun arızalanması gerektiğinin altını çiziyor.

Ayrıca, havaalanı işletmecisi Hokkaido Havalimanları sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, JL516 sefer sayılı uçağın kalkış yaptığı Sapporo yakınlarındaki New Chitose havaalanında, uçuşların gecikmeler nedeniyle geç gelmesi nedeniyle yaklaşık 200 yolcunun gece boyunca mahsur kaldığını söyledi.