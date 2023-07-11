Japonya'dan, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk kararına övgü

Japonya hükümeti, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceğine yönelik son kararının takdirle karşılandığını bildirdi.

Japonya'dan, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk kararına övgü

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği yönündeki açıklamaları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Japonya hükümetinin söz konusu kararı takdir ettiğini vurgulayan Matsuno, "Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sonrası uluslararası güvenlik ortamının kötüye gittiği göz önüne alındığında, aynı fikirdeki ülkelerin işbirliğinin her zamankinden daha önemli hale geldiği bakış açısıyla İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu kararını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, Vilnius'ta düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılmasına da değinen Matsuno, hukuka dayalı serbest ve açık uluslararası düzenin korunması ve güçlendirilmesi için Japonya-NATO işbirliğini sağlamlaştırmayı hedeflediklerini kaydetti.

VİLNİUS'TA ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirilmişti.

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