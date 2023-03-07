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Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi fırlatma girişimi başarısız oldu

Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan H3 roketini fırlatma girişimi başarısızla sonuçlandı. Roket, kalkıştan kısa süre sonra ikinci safha motorunun devreye girmemesinin ardından imha edildi.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 20:17
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Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi fırlatma girişimi başarısız oldu

Japonya'nın gözlem uydusu taşıyan roketi fırlatma girişimi başarısız oldu
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Bir gözlem uydusu taşıyan 57 metrelik roket Tanegaşima Uzay Merkezi'nden fırlatıldı ve yalnızca 14 dakika havada kaldı.

Fırlatma sırasında canlı yayın yapıldı.

Japonya Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, "Roketin görevi tamamlayamayacağına karar verildi ve imha emri gönderildi" şeklinde açıklama yaptı.

JAXA Müdürü Hiroshi Yamakawa, H3'ün dünyadaki uzay yarışında Japonya için son derece önemli olduğunu belirtti ve kurumun fırlatma konusunda diğerlerine rakip olma hedefinin değişmediğini ekledi.

Ancak gözlemciler bunu JAXA için bir önemli bir başarısızlık olarak değerlendirdi.

Osaka Üniversitesi'nden Prof. Hirotaka Watanabe, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, daha önceki iptal etme ve ertelemelerin aksine bu fırlatmanın tam bir hayal kırıklığı olduğunu söyledi.

Watanabe, "Bunun Japonya'nın gelecekteki uzay politikası ve teknolojisindeki rekabet gücüne ciddi etkisi olacak" dedi.

Japonya Bilim, Teknoloji ve Uzay Politikaları Bakanı Keiko Nagaok motorun çalışmamasıyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi ve özür diledi. Nagaok, bu başarısızlığın son derece üzücü olduğunu belirtti.

H3 roketi Japonya'nın son 30 yıldır tasarladığı ilk orta kaldırmalı fırlatma aracıydı ve 3D baskı parçaları bulunan düşük maliyetli motor kullanımından dolayı SpaceX'in Falcon 9'una daha ucuz bir alternatif olarak tanıtılmıştı.

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