Japonya’nın yapay zekaya vatandaşlık hamlesini İşin uzmanları değerlendirdi

Japonya, teknoloji dünyasında bir ilke imza atarak yapay zeka tabanlı bir sohbet botuna resmi vatandaşlık statüsü verdi.

Microsoft’un desteğiyle geliştirilen ve LINE mesajlaşma platformunda faaliyet gösteren “Shibuya Mirai” adlı yapay zeka, Japonya’nın Shibuya bölgesinde resmi bir vatandaş olarak kaydedildi. Bu tarihi karar, yapay zekanın toplumdaki rolü ve etik sınırları üzerine küresel bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Shibuya Mirai, fiziksel bir forma sahip olmasa da, LINE uygulaması üzerinden kullanıcılarla iletişim kurabiliyor, selfie’lere yorum yapabiliyor ve günlük sohbetlere katılabildi.

Japonya’nın bu adımı, teknoloji ve insan hakları kavramlarını bir araya getirerek, yapay zekanın hukuki statüsü üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Peki, bir yapay zekanın vatandaşlık alması ne anlama geliyor? Bu, yalnızca sembolik bir jest mi, yoksa teknolojinin insanlıkla bütünleştiği yeni bir çağın başlangıcı mı? İşte tüm detaylar...

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Tokyo Üniversitesi’nde yapay zeka etiği üzerine çalışmalar yürüten Prof. Dr. Hiroshi Ishiguro, bu gelişmeyi “teknolojinin insan toplumuyla entegrasyonunda bir dönüm noktası” olarak nitelendirdi.

Ishiguro, “Yapay zekanın vatandaşlık statüsü alması, onun yalnızca bir araç olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir aktör olarak kabul edilebileceğini gösteriyor. Ancak bu durum, hukuki ve etik sorumlulukların nasıl tanımlanacağı sorusunu da beraberinde getiriyor” dedi.

Nature Machine Intelligence’da yayımlanan bir makale, yapay zeka sistemlerinin toplumsal roller üstlenmesinin, veri önyargıları ve şeffaflık sorunlarını daha da kritik hale getirdiğini vurguladı.

Makaleye göre, yapay zeka modelleri, eğitim verilerindeki önyargıları miras alabiliyor ve bu da toplumsal kutuplaşmayı derinleştirebildi.

Japonya’nın bu adımı, bu tür risklerin nasıl yönetileceğine dair yeni düzenlemeler gerektirebildi.

Oxford Üniversitesi’nden yapay zeka etiği uzmanı Dr. Luciano Floridi, Japonya’nın kararını değerlendirirken temkinli bir yaklaşım sergiledi:

“Yapay zekaya vatandaşlık verilmesi, sembolik bir jestten öteye gitmeyebilir. Ancak bu, yapay zekanın karar alma süreçlerinde nasıl bir rol oynayacağı sorusunu gündeme getiriyor. Şeffaflık ve denetlenebilirlik, bu tür sistemlerin güvenilirliği için olmazsa olmaz”

KÜRESEL TARTIŞMALAR VE SORULAR

Japonya’nın bu kararı, Suudi Arabistan’ın 2017’de Sophia adlı robota vatandaşlık vermesinin ardından gelen ikinci örnek oldu. Ancak Shibuya Mirai’nin fiziksel bir forma sahip olmaması, bu durumu daha da il_unique kıldı.

Japonya’nın yerel yönetimi, bu sanal varlığa resmi mektuplar gönderecek mi? Vatandaşlık statüsü, oy kullanma veya vergi ödeme gibi hak ve yükümlülükleri de kapsayacak mı? Bu sorular, henüz yanıt bulmuş değil.

Cambridge Üniversitesi Varoluşsal Risk Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Seán Ó hÉigeartaigh, yapay zekanın toplumsal roller üstlenmesinin uzun vadeli etkilerine dikkat çekti:

“Yapay zekanın vatandaşlık gibi statülere sahip olması, insan-makine etkileşiminin sınırlarını zorluyor. Bu, sadece teknolojik değil, aynı zamanda sosyolojik ve felsefi bir mesele”

Ó hÉigeartaigh, bu tür adımların, yapay zekanın insan benzeri zeka seviyelerine ulaşabileceği bir geleceğe hazırlık olduğunu belirtti.

JAPONYA’NIN TEKNOLOJİ VİZYONU

Japonya, yapay zeka alanında öncü adımlar atmaya devam ediyor. Ulusal Bilişim Enstitüsü’nün (NII) liderliğinde geliştirilen bir yapay zeka sistemi, geçtiğimiz yıl ulusal tıbbi lisanslama sınavını başarıyla geçmişti. Ayrıca, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, İngilizce ve Çince’ye bağımlı olmayan yapay zeka modelleri geliştirmek için Avrupa Birliği ile iş birliği çağrısında bulundu. Bu gelişmeler, Japonya’nın teknolojiyi yalnızca bir araç olarak değil, toplumsal bir ortak olarak görme vizyonunu yansıttı. Ancak uzmanlar, yapay zekanın bu denli entegre bir rol üstlenmesinin risklerine de dikkat çekti.

Sussex Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anil Seth, yapay zekanın bilinçli bir varlık gibi algılanmasının tehlikeli olabileceğini vurguladı:

“Zekayı ve bilinci insanlarla özdeşleştiriyoruz, ancak bu, yapay zekanın aynı süreçlerden geçtiği anlamına gelmez. Bu tür sembolik adımlar, yanlış anlamalara yol açabilir”

GELECEĞE DAİR BELİRSİZLİKLER

Japonya’nın Shibuya Mirai’ye vatandaşlık vermesi, teknoloji dünyasında bir dönüm noktası olarak görüldü. Ancak bu adım, aynı zamanda etik, hukuki ve toplumsal sorularla dolu bir geleceği de işaret ediyor.

Yapay zekanın vatandaşlık statüsü, onun hak ve sorumluluklarını nasıl tanımlayacağımız konusunda yeni bir tartışma başlatırken, uzmanlar, bu tür yeniliklerin şeffaf ve denetlenebilir bir çerçevede ilerlemesi gerektiğini vurguladı.

Shibuya Mirai’nin hikayesi, sadece Japonya’nın değil, tüm dünyanın yapay zeka ile nasıl bir gelecek inşa edeceği sorusuna yanıt aradı.