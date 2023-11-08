JASAT 13 yıl hapis cezası olan firariyi yakaladı

Aksaray’da hırsızlık suçundan hakkında 13 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı.

KAYNAK: İHA
JASAT 13 yıl hapis cezası olan firariyi yakaladı

Aranan şahıslara yönelik çeşitli çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ikamet ve açıkta bırakılmış eşya hırsızlığından aranması ve 13 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın Sultanhanı ilçesinde olduğunu tespit etti. Sultanhanı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortaklaşa bir çalışma yapan JASAT dedektifleri şahsın saklandığı ikamete yönelik operasyon düzenledi.

Yakalanan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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