JASAT timleri aranan 2 kişiyi yakaladı

Alınan bilgilere göre, JASAT timleri, aranan şahısların yakalanması için uzun süredir devam eden çalışmalar sonucunda başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

İlk operasyonda, Mersin'in Mezitli ilçesinde 'tasarlayarak öldürme' suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 7 yıldır aranan bir şahsın bir işyerinde çalıştığı tespit edildi. Yapılan takip ve araştırmalar neticesinde, jandarma ekipleri şahsın işyeri adresini belirledi ve düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı.

Diğer bir operasyonda, Erdemli ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsın, yakalanmamak için çadırda yaşadığı belirlendi. Jandarma ekipleri, çadıra düzenledikleri operasyonla bu şahsı da yakalamayı başardı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan her iki hükümlü, önce adliyeye sevk edildi, ardından cezaevine gönderildi.

JASAT timlerinin titiz çalışmaları ve kararlı operasyonları neticesinde, uzun süredir aranan ve toplum için tehlike arz eden iki suçlu daha adalete teslim edildi.