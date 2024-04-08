JASAT'tan operasyon. 96 tutuklama

Kaynak: İHA
JASAT'tan operasyon. 96 tutuklama
Gaziantep'te JASAT ekiplerinin düzenlediği hırsızlık operasyonu kapsamında yakalanan 122 şahıstan 96'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı ortak çalışması ile, son iki ayda gerçekleşen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çok sayıda operasyon yapıldı.

JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve OYİ (Olay Yeri İnceleme) destekli özel timlerin sanal ve fiziki takip çalışmaları nihayetinde 58 faili meçhul olay aydınlatılarak olaylara karıştığı tespit edilen 122 şüpheli şahıs JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan 122 şahıstan 96’sı sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildi. İcra edilen operasyonlar neticesinde ele geçirilen çalıntı malzemeler ise hırsızlık mağduru vatandaşlara teslim edildi.

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