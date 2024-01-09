Jasikevicius Fenerbahçe'nin geri dönüşündeki sırrı açıkladı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague 20. haftasında Partizan'ı 91-76 yendi. İlk yarıda bekleneni veremeyen, ikinci yarıdaki oyunuyla sonuca giden Sarı-Lacivertli ekibin başantrenörü Sarunas Jasikevicius, galibiyetin perde arkasını anlattı.

Litvanyalı çalıştırıcı, "İlk periyotta 31 sayı yedik. Bu hiç iyi değildi. Sonra sert oynadık ve dengeyi kurup öne geçtik. Partizan hücumda çok etkileyici bir takım. Onları durdurmayı başardık. Sahada iki farklı Fenerbahçe vardı. Biri çok disiplinli ve fiziksel oynayan, diğeri uzun süre istikrarı koruyamayan. Oyuncular çok efor sarf ediyor. İlk periyot dışında kalan bölümde rakibi 17, 16 ve 12 sayıda tutmak önemli. Bu şekilde savunmayı genele yaymak için zaman gerekiyor" diye konuştu.