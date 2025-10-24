EuroLeague'in 6. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Türk derbisi Sarı Lacivertliler'in 79-69'luk galibiyetiyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, taraftar ilgisizliğinden şikayet etti.

"TRİBÜNLERİ DOLDURAMIYORUZ"

Jasikevicius,"Bana sürekli İstanbul derbisini soruyorsunuz ama yalan söyleyemem, bugün salon tam dolu değildi. Efes'in bu sezon harika bir kadrosu var ve son şampiyona karşı oynuyorlar. Ayrıca Türk Milli Takımı, kısa süre önce harika bir başarı yakaladı. Buna rağmen hem biz, hem de Efes tribünleri tamamen dolduramıyoruz. Muhtemelen duymak istediğiniz cevap bu değildi ama gerçek bu." diye konuştu.