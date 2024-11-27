Jaylen Brown, Timberwolves'u parçaladıktan sonra yayın ekibini topa tuttu

Boston Celtics, dördüncü çeyrekte Minnesota Timberwolves’un baskısına rağmen üstünlüğünü koruyarak zorlu bir maçtan galip ayrıldı. Jaylen Brown, maçın başında üst üste beş üçlük isabetiyle Celtics’i öne taşıdı ve mücadeleyi 29 sayı, iki ribaund ve dört asistle tamamladı.

Brown’ın bu etkileyici performansı sırasında Timberwolves yayın ekibinden Jim Petersen, yıldız oyuncunun dış atış performansını eleştirdi. Petersen, “Jaylen Brown dış şutlarda bu sezon iyi bir performans sergileyemedi. Atış grafiği tamamen kırmızı ve beyaz dolu, kesinlikle yeşil değil” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN SERT YANIT

Maçın ardından Brown, yayın ekibinin eleştirilerine sosyal medyada sert bir tepki gösterdi. Yıldız oyuncunun, bu sezon üç sayı çizgisinin gerisinden %32.7 ile kariyerinin en düşük yüzdesini yakaladığı doğru olsa da, Timberwolves karşısında sergilediği performans, eleştirileri boşa çıkardı. Brown, sezon başındaki kalça sakatlığının şut yüzdesine etkisini aşmayı başarmış görünüyor.

CELTİCS’İN ŞAMPİYONLUK UMUDU

Brown bu sezon 25.6 sayı, 6.7 ribaund, 4.4 asist ve 1.0 top çalma ortalamalarıyla dikkat çekiyor. Takım arkadaşı Jayson Tatum ile birlikte Celtics’i NBA şampiyonluğu favorilerinden biri haline getiren bu ikili, sahada üstün bir uyum sergiliyor.

Celtics guardı Derrick White, Brown’un Timberwolves maçındaki performansı için “O anlarda tek hücum gücümüz oydu. Onu bulmaya devam ettik,” dedi.

Boston Celtics, Brown ve Tatum’un liderliğinde bu seviyede oynamaya devam ederse, NBA şampiyonluğu yolunda önemli bir adım atabilir.