Jean-Baptiste Del Amo’dan “Adamın Oğlu”

2021’de Prix du Roman Fnac’ı alan eserinde sadece bir ailenin değil, insan doğasının ve toplumun da bir parçası olan şiddetin kökenlerine inen Del Amo, şiddetin kuşaklar boyu aktarılışını ve bu durumun bireyler üzerindeki yıkıcı etkilerini sarsıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Hayvan Hükümdarlığı’yla tanıdığımız Jean-Baptiste Del Amo’nun kaleme aldığı Adamın Oğlu’nda insan ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutuyor. Yeni romanında sadece bir ailenin değil, insan doğasının ve toplumun da bir parçası olan şiddetin köklerini, kuşaklar boyu aktarılışının ve bu durumun bireyler üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri gözler önüne seren yazar, son derece sarsıcı bir yapıtı kaleme alıyor.

Birkaç yıl aradan sonra, eşinin ve küçük oğullarının hayatına yeniden giren adam, onları kendisinin de çok zor koşullarda büyüdüğü, vahşi doğanın için, dağlarda, günlük hayattan izole edilmiş, harap bir eve götürür. Anne ve çocuk endişe içinde bir dönüş planı yaparlar. Ne var ki işler planladıkları gibi yürümeyecektir.