Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein olayı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein olayı nedir?
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı iddialarına karışan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davası gündemdeki yerini koruyor. Peki, Jeffrey Epstein kimdir? Jeffrey Epstein olayı nedir?

Finans dünyasının gözde isimlerinden biri olarak öne çıkan Amerikalı iş insanı Jeffrey Epstein'ın hayatı, skandal ve suç dolu anılarla dolu. Brooklyn, New York'ta 1953 yılında doğan Epstein, öğretmenlikle başladığı kariyerine bankacılık ve finans sektöründeki çeşitli işlerle devam etti. Hızla başarı basamaklarını tırmanarak multimilyoner oldu.

Epstein'ın çevresinde, Donald Trump, Kevin Spacey, Bill Clinton, Alan Dershowitz ve Prens Andrew gibi dünyanın önde gelen isimleri bulunuyordu. Ancak, 2005'te 14 yaşındaki bir kızla ilişkiye girmek için para verdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Reşit olmayan birçok mağdurun ifadesine rağmen, 2008'de yalnızca bir kişiye cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulunarak 13 aylık bir ceza aldı.

2019'da ise Epstein, New York savcıları tarafından fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla tekrar tutuklandı. Ancak hapishanede ölü bulunduğu için mahkemeye çıkamadan yaşamını yitirdi. Ölümü, birçok komplo teorisine neden oldu.

İsrail istihbarat görevlisi Ari Ben-Menashe, Epstein'ın İsrail ajanı olduğunu iddia ederek skandallarının Mossad'ın bilgi toplama ve şantaj yapma stratejileri kapsamında gerçekleştirildiğini öne sürdü. Ben-Menashe ayrıca, Prens Andrew ve eski İsrail Başbakanı Barak'ın bu olaylara karıştığını ileri sürdü. Ancak, bu iddialar net bir kanıt olmaksızın spekülasyonlar olarak kalmaya devam ediyor.

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