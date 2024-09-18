Jennifer Lopez başrolü kaptı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jennifer Lopez başrolü kaptı

Jennifer Lopez, Netflix'in yeni romantik komedisi "Office Romance"ta başrolü kaptı. Lopez, Toronto Uluslararası Film Festivali'nde (TIFF) prömiyeri yapılan "Unstoppable" filminin tanıtımını sürdürürken, kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Filmin detayları henüz açıklanmadı, ancak büyük merak uyandırıyor.

Jennifer Lopez, Netflix'te yayınlanacak romantik komedi filmiyle kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Ünlü oyuncu, Eylül ayında Toronto Uluslararası Film Festivali’nde (TIFF) prömiyeri yapılan "Unstoppable" adlı filminin tanıtımıyla meşgul. Ayrıca, Lopez’in yeni bir Netflix projesi de gündemde. The Hollywood Reporter’a göre Lopez, "Ted Lasso" dizisinden tanınan Brett Goldstein ile "Office Romance" adlı romantik komedi filminde başrolü paylaşacak. Ancak, filmin yönetmeni henüz belli olmadığı için projenin çalışmaları başlamadı.

Goldstein'ın, senaryoyu Joe Kelly ile birlikte yazdığı belirtiliyor, ancak filmin konusu henüz açıklanmadı. Jennifer Lopez, "Düğün Planlayıcısı" ve "Manhattan'daki Hizmetçi" gibi başarılı yapımlarla romantik komedi türünde kendine sağlam bir yer edinmişti.

Bu yeni proje, Lopez’in Brad Peyton’ın yönettiği Netflix bilimkurgu filmi "Atlas" ve Niki Caro’nun 2023 yapımı aksiyon filmi "The Mother"ın ardından geliyor. Ayrıca Lopez, geçtiğimiz günlerde "Unstoppable" filminin galası için Toronto Uluslararası Film Festivali’ne katıldı.

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