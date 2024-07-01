Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı

20’li yaştan tutun 50’li yaşlarında olan binlerce kadının dilinde olan Lopez ‘mükemmel’ vücuduyla tartışılmaya başlandı.

Instagram’da çoğunluk kadınlar olmak üzere filtre kullanılmasına alışkınız. Bu nedenle bu platformda artık tek bir sivilceli fotoğrafa bile rastlamıyoruz. Ancak bu ‘kusursuz’ görünme arzusu yine kadınları ‘zehirlemeye’ devam ediyor.

Ünlü televizyon sunucusu 53 yaşındaki Ulrika Jonsson da Jennifer Lopez’in son çıplak fotoğrafından yola çıkarak sosyal medyanın ‘zehirlediğine’ dikkat çekti.

Jonsson, 51 yaşındaki Jennifer Lopez’in müstehcen çıplak fotoğraflarıyla ‘gerçekçi olmayan bir

beklenti’ oluşturduğunu iddia edildi.

'GERÇEKÇİ OLMAYAN BİR BEKLENTİ'

Jonsson, Jennifer Lopez'in yeni single'ını tanıtmak için çıplak olarak poz vermesinin ardından şehvetli çıplak fotoğraflarıyla 'gerçekçi olmayan bir beklenti' oluşturduğunu söyledi.

Ünlülerin hayranlarına çekici görünmek için formda olmaları gerektiğini, bu durumun haksız bir standart oluşturduğunu iddia etti. Ayrıca, kızı Bo'nun bile sosyal medyayı 'zehirli' olarak gördüğünü belirtti.

Ulrika, şunları söyledi:

Ağırlıklı olarak imaja dayanan, benzeri görülmemiş bir ünlü çağında yaşıyoruz. Bu mükemmellik pazarlamasının çok ciddi zararlar verdiğine inanıyorum. Değersiz ve anlamsız hissetmek yeterince kötü, ama genç ve yaşlı, ünlü ve "normal" tüm kadınlar üzerindeki etkisinden endişe ediyorum. İkisi 16 ve 20 yaşındaki genç kızlardan oluşan dört çocuk annesi olarak, bu görüntülerle çevrili olmanın etkisinin onlara ne yaptığı ve öz değer duyguları konusunda acı verici bir şekilde endişeliyim.

Bana anlayışlı ve filtrelerin farkında olduklarını ve bu görüntülerin bazen gerçeklikten oldukça uzak olduğunu iddia edebilirler, ancak derinlerde aynaya veya çektikleri selfieye baktığımda böyle olmadığını görüyorum. Bunun kadınlar üzerinde nasıl bu kadar zararlı bir etkiye sahip olabileceğini görebiliyorum. Formda kalmaktan çok daha başka önceliklerimiz olmalı.

KADINLARDAN ÖVGÜ TOPLUYOR

Sunucu Ulrika, sosyal medya hesaplarında hiç filtreye başvurmuyor ve makyajsız teninin fotoğraflarını açıkça paylaştığı için hemcinslerinden övgü topluyor.