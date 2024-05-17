Jennifer Lopez ve Ben Affleck arasında soğuk rüzgarlar esiyor

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen şarkıcı Jennifer Lopez ve oyuncu Ben Affleck arasında ayrılık çanları çalıyor.

2002 yılında başrollerini oynadıkları 'Gigli' filminin setinde tanışıp nişanlanan Lopez ve Affleck, 1 yıl sonra ayrılmıştı.

Aradan geçen 20 yılda her iki isimde başkalarıyla evlenip çocuk yapmıştı. 20 yıl ayrılığın ardından eşlerinden boşanan ikili 2022’de sürpriz bir nikahla tekrar bir araya gelmişti.

Evlilikte 2 yılı dolduran çiftin evliliğinin üzerinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Met Gala’da ev sahipliği yapan Jennifer Lopez'in etkinliğe tek başına katılması ayrılık söylentilerini güçlendirirken Affleck'in güzel şarkıcıyla yaşadıkları evden ayrıldığı iddia edildi.

51 yaşındaki Affleck’in aşırı kontrolcü kişiliğiyle tanınan 54 yaşındaki Lopez'den bunaldığı da diğer iddialar arasında…