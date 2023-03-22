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Ünlü çift yıllar sonra aynı filmde oynayacak

20 yıl önce çok kötü eleştiriler alan "Gigli" filminde birlikte rol alan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, yıllar sonra yeniden aynı projede bir araya geliyor.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 17:11
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Jennifer Lopez ve Ben Affleck çifti yıllar sonra aynı filmde buluşuyor

Ünlü çift yıllar sonra aynı filmde oynayacak
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Hollywood'un en gözde çiftlerinden Jennifer Lopez ve Ben Affleck, aynı projede buluşuyor. 17 yıllık aranın ardından ilişkilerine yeniden başlayan ve 2022'de evlenen Lopez ve Affleck çifti, birlikte rol aldıkları 2003 yapımı "Gigli" filmiyle eleştirmenlerin ve seyircilerin hedefindeydi. 

İkili, yıllar sonra özel hayatlarında yeniden bir araya gelmeleri gibi, işte de yeniden buluşuyor.

Aktör arkadaşı Matt Demon ile birlikte yapım şirketi kuran Ben Affleck, yeni film projesinde, başrol oyuncusu olarak eşi Jennifer Lopez'i seçti. Affleck'in Artists Equity adlı yapım şirketi ile yapımcılığı üstlendiği yeni film prpjesinde Jennifer Lopez ile birlikte Jharrel Jerome rol alacak.

 

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