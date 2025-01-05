Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes tekrar bir arada

Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes, 2003 yılında vizyona giren "Maid in Manhattan" filmindeki rollerini hatırlayarak 22 yıl sonra bir araya geldi. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde düzenlenen bir etkinlikte buluşan ünlü ikili, hem filmdeki geçmişlerini hem de kariyerlerindeki önemli anları paylaştı.

Filmde, Ralph Fiennes Amerikan senatosuna aday olan bir karakteri canlandırırken, Jennifer Lopez ise bir otel odasında temizlikçi olarak çalışan bir kadını canlandırıyordu. Her ne kadar eleştirmenlerden olumsuz yorumlar almış olsa da, film gişede büyük bir başarı yakalamıştı. Etkinlikte, ikili eski dostluklarını pekiştirirken, nostaljik anlar yaşandı.

Jennifer Lopez, 55 yaşında olmasına rağmen sahneye çıkarken oldukça neşeliydi. 62 yaşındaki Ralph Fiennes ise Lopez'in kariyerine ve kişiliğine olan hayranlığını dile getirdi. Lopez’in "Unstoppable" filmindeki performansını da öven Fiennes, Lopez’in genç yaşlardan itibaren büyük bir azimle ilerlediğini vurguladı. Fiennes, “O, uçmak için doğmuş bir insan; hayatındaki her anı onurlandırarak geçirdi ve yaratıcı ruhunu paylaşarak başkalarına ilham verdi,” dedi.

Jennifer Lopez, Ralph Fiennes’in söylediklerine Instagram hesabından yanıt vererek, “Sana ne kadar teşekkür etsem az. Bugünkü ‘Maid in Manhattan’ buluşmamız çok özel oldu. Seni görmek çok güzeldi. Gözlerim doldu,” şeklinde bir paylaşımda bulundu. Lopez, ayrıca "Maid in Manhattan 2"nin olasılığını da dile getirerek, "Bilmiyoruz ama belki yakında bu filmi çekeriz," dedi.

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda, hayranlar ikilinin yeniden bir araya gelmesinin harika olacağını ve 2. film için heyecanlandıklarını belirttiler. Lopez'in kişisel hayatında geçen yıl zorlu bir dönem yaşadığı da biliniyor. Özellikle 2024 yılının Ağustos ayında Ben Affleck ile olan ikinci evliliğini sonlandırma kararı almıştı.

Bu özel buluşma, Jennifer Lopez ve Ralph Fiennes'in yıllar sonra dahi dostluklarını ve profesyonel ilişkilerini sürdürdüklerini bir kez daha gözler önüne serdi. Her iki yıldız da, kendi alanlarında kazandıkları başarıları, bu tür buluşmalarla kutlamayı seviyorlar.

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