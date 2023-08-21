Jennifer Lopez'den 1'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

Şarkıcı Jennifer Lopez ile Oscar ödüllü oyuncu Ben Affleck, 20 yıl önce sürpriz bir ayrılık yaşamıştı. Ancak ikili, yıllar sonra yeniden bir araya gelmiş ve 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmişti. Çift ardından uzun süre gündemden düşmeyen görkemli bir düğün yapmıştı.

Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çift gündemden düşmüyor.

EVLİLİK YEMİNİ YENİLEYECEKLER

Son olarak evlilik yeminlerini yenilemek isteyen ikilinin, büyük bir parti düzenleyerek yıllar sonra ikinci kez bir araya gelmelerini kutlayacağı iddia edilmişti.

Mutlulukları süren çiftten Jennifer Lopez, 1'inci evlilik yıl dönümlerini sosyal medya hesabından yayınladığı karelerle kutladı.

"BU BENİM HAYATIM"

Lopez, düğünden kareleri "Bir yıl önce bugün... Sevgili Ben, burada yalnız oturuyorum. Yüzük... Yüzüğüme bakıyorum, bunalmış hissediyorum. Şarkı söylemek istiyorum. Buraya nasıl geldik, geri sarmadan... Aman tanrım, bu benim hayatım" notuyla paylaştı.