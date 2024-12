Jennifer Lopez'in paylaştığı video 30 dakikada sosyal medyayı çökertti

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 8 Aralık Pazar günü Instagram’da paylaştığı video ile dikkatleri üzerine çekti. 55 yaşındaki yıldız, siyah pullu, sırt dekolteli kesik detaylı elbisesiyle bir koridorda yürürken görülüyor. Videoda, Brandon O'Neal'ın popüler “Believe in Yourself” müziği eşlik ediyor. Lopez, paylaşımında da “Believe in Yourself ????????” yani "Kendine inan" notunu düştü.

Lopez’in görünümünü tamamlayan detaylar arasında siyah açık burunlu topuklu ayakkabılar, uyumlu bir el çantası ve sarkıt elmas küpeler yer aldı. Hayranlar, gönderinin altına yaptıkları yorumlarda Lopez’in stilini “kusursuz” olarak nitelendirdi.

Bir kullanıcı, “Hepimizi gölgede bırakıyorsun ????❤️” derken bir başkası, “Nasıl yapılır göster onlara! ????” diye yazdı.

EVDE GECE ATIŞTIRMASIYLA DEVAM

Lopez, aynı gün Instagram’da yaptığı başka bir paylaşımda elbisesiyle mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğraflarını paylaştı. “Dışarı çıkmanın en sevdiğim yanı, gece atıştırması için eve dönmek. ????” notunu ekleyen Lopez, hayranlarını bir kez daha etkiledi.

Lopez, son dönemde şık görünümleriyle gündemden düşmüyor. 5 Aralık'ta Los Angeles’taki IndieWire Ödülleri’nde uzun kollu, parlak transparan bir elbise tercih eden yıldız, 17 Kasım'daki Governors Ödülleri'nde ise Zuhair Murad tasarımı detaylı siyah bir elbise giydi.

YENİ FİLMİYLE GÜNDEMDE

Lopez’in kariyerindeki yükselişi de dikkat çekiyor. Ünlü yıldız, spor biyografisi Unstoppable filmindeki performansıyla beğeni topladı. Filmde, tek bacakla doğan güreş şampiyonu Anthony Robles’in annesi Judy Robles’i canlandıran Lopez, Toronto Uluslararası Film Festivali’nde övgü aldı. Film, 6 Aralık’ta sınırlı gösterime girerken, 16 Ocak 2025'te Prime Video’da yayınlanacak.

ZORLU BİR YILI GERİDE BIRAKIYOR

Lopez, kişisel hayatında da hareketli bir dönem geçiriyor. Ağustos ayında Ben Affleck ile iki yıllık evliliğini sonlandıran yıldız, şu an kendi hayatına odaklanmış durumda. Yakın bir kaynak, Lopez’in yeni yıla taze bir başlangıç yapmaya hazırlandığını belirtti.