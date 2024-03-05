Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı. Neler yaşadığını tek tek açıkladı

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Jeremain Lens'ten Beşiktaş itirafı. Neler yaşadığını tek tek açıkladı
Türkiye'de önce Fenerbahçe, ardından Beşiktaş'ta forma giyen Jeremain Lens, Siyah-Beyazlı kulüpteki son günleri ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Fenerbahçe'de bir sezon kiralık olarak oynadıktan sonra Sunderland'a dönen, ardından Beşiktaş'a transfer olan Jeremain Lens çarpıcı açıklamalar yaptı.

Siyah-Beyazlı kulübün 1.5 milyon Euro kiralama bedeli, 4.1 milyon Euro da bonservis ödediği Hollandalı yıldız, Siyah-Beyazlı kulüp ile ilgili şok bir itirafta bulundu.

Hollanda'da yayın yapan Voetbal NL'ye konuşan 36 yaşındaki Lens, "2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile 4 yıllık kontrat imzaladım. 2. yıldan sonra kadroda düşünülmedim. Sadece karşı tarafı suçlayan bir insan değilim. Performansımın çok iyi olmadığının farkındaydım. Bir seçim yapmam gerekiyordu ve kontratımı seçtim. 33 yaşındaydım ve kariyerimin son zamanlarıydı. Corona döneminde futbol sonrasını düşünmeye başladım ve kendime finansal bir plan çizdim. Futbolu bıraktıktan sonra da güzel hayatımın devam etmesini istedim. Beşiktaş'taki son yılımı da buna dahil ettim. Kendimi rahat bıraktım ve 110 kiloya kadar çıktım" dedi.

Fransa 3. Lig ekiplerinden Versailles'de forma giyen Lens, Beşiktaş'ta geçiriği 5 sezonda 102 maça çıktı, 12 gol atıp, 20 asist yaptı.

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