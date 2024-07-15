Jessica Campbell, NHL'in ilk kadın antrenörü oldu

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Jessica Campbell, NHL'in ilk kadın antrenörü oldu

Seattle Kraken, Dave Hakstol'un yerine Dan Bylsma'yı takıma dahil ederken, takımın yardımcı antrenörlerinden biri olarak Jessica Campbell'ı seçmesi NHL'de şaşkınlık yarattı.

Campbell, 2017'de koçluğa adım atmadan önce on yıllık hokey oyuncusu kariyeri geçirdi. O zamandan beri yükselen bir yıldız haline geldi ve şimdi Kraken'ın yedek kulübesinde kendini kanıtlama şansı yakaladı.

İşte Kraken'in Campbell'ı işe alması ve oyunculuk kariyeri hakkında bilmeniz gerekenler.

32 yaşındaki yardımcı antrenör Jessica Campbell, NHL tarihindeki tam zamanlı yardımcı antrenör görevini üstlenen ilk kadın olacak.

Campbell, 2010'dan 2020'ye kadar 10 yıl boyunca üst düzey hokey oynadı. Cornell'de yıldızlaştı, Big Red'in Frozen Four'a katılmasına yardımcı oldu ve kendisini Kanada Milli Takımı'nın unutulmazları arasına sokacak pek çok başarıya imza attı.

Campbell, Kanada'nın 18 yaş altı takımını 2010 Dünya Şampiyonası'nda altın madalyaya taşıdı. Daha sonra İsveç'teki Dünya Şampiyonası'nda ikinci olarak gümüş madalya kazanan 2015 Kanada Takımı'ndaydı. 2017'de milli takımdan emekli oldu ve koçluk kariyerine adım attı.

Tyson Jost, Joel Edmundson ve Natalie Spooner gibi isimlerle güç pateni yetenekleri üzerinde çalıştı ve sonunda 2022'de Firebirds tarafından işe alındı. İki yıl sonra yedek kulübesindeki performansıyla bir NHL fırsatını hak ettiğini kanıtladı.

Kraken genel müdürü Ron Francis, imza töreninde "Bu, Coachella Valley ile başarabildikleri şeylerin büyük bir parçasıydı. Güç oyununu yönetiyor, forvetlerle çalışıyor ve patenlerini, beceri geliştirmelerini geliştirmek için herkesle birlikte çalışıyor. Bizde de başarılı olacağında şüphem yok. Hem böylece kadınların gücünü de göstermiş olma fırsatına sahip oldu" diye konuştu.

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