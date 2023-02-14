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Fenerbahçe'de flaş Henrique gelişmesi. Jesus kararını verdi

Fenerbahçe'nin kiralık olarak transfer ettiği Gustavo Henrique ülkesine dönmek istiyor.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:24
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Jesus kararını verdi. F.Bahçe'de flaş Henrique gelişmesi

Fenerbahçe'de flaş Henrique gelişmesi. Jesus kararını verdi
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Fenerbahçe, Samet Akaydın transferi sonrası, sezon başında kiraladığı Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'yi gözden çıkardı. Avrupa Ligi listesinin dışında kalan Gustavo Henrique de ayrılmak istiyor. İki taraf da durumu Flamengo'ya bildirdi.

SANTOS İLGİLENİYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Kırmızı-Siyahlılar, 28 yaşındaki savunmacı için ülkede kulüp arayışına başladı. Santos'un Gustavo Henrique ile ilgilendiği ve şartlarını sorduğu öğrenildi.

Siyah-Beyazlılar, Sambacı'nın maaşında indirime gitmesi halinde transferi gerçekleştirmek istiyor.

BU SEZON 22 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Gustavo Henrique, Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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