Jesus'tan flaş Galatasaray sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Jesus "Galatasaray'ın maçına bakmıyoruz. Dünkü sonuç bizi ilgilendirmiyor" dedi.

Jesus'tan flaş Galatasaray sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, İstanbulspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN MAÇINA BAKMIYORUZ"
Galatasaray'ın sonuçlarına bakmaksızın mücadelelerine devam edeceklerini belirten Portekizli teknik adam Jesus, "Bizim için hiçbir şey değişmeyecek. Rakibimiz Galatasaray'ın maçına bakmıyoruz. Dünkü sonuç bizi ilgilendirmiyor. Yolumuza her zaman aynı şekilde devam ediyor, her maçı kazanmak için oynuyoruz. Bugün bir final daha oynayacağız. Biz sadece kendi maçımıza bakıyor, işimizi yapıyoruz. Biz her maçı kazandıktan sonra rakiplerimizin maçlarına bakacağız." ifadeleriyle sözlerine devam etti.

"ÖNEMLİ OLAN GALİP GELMEK"
Jesus, son olarak, "Önemli olan ilk dakika da olsa, son dakika da olsa kazanmaya alışmak, kazanma alışkanlığa devam etmek. Son dakikada gol attığımız zaman daha çok acı çekmiş oluyoruz. Futbol böyle bir oyun. Önemli olan galip gelmek." sözlerini sarf etti.

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