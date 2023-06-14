Jesus'tan flaş itiraf. Portekiz'e ayak basar basmaz açıkladı

Fenerbahçe'den ayrılıp ülkesi Portekiz'e dönen teknik direktör Jorge Jesus, Lizban'daki havalimanına iner inmez kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtladı. Jesus, Fenerbahçe ile ilgili de konuşurken, Ali Koç'un vedalaşmada kendisine söylediklerini de anlattı.

Jesus, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de takım çalıştırmak çok iyi bir tecrübeydi. İstanbul çok güzel. Harika bir ülkede, harika bir şehirdeydim.

Bana değer veren, beni seven bir kulüpten ayrıldım ve şimdi bu ayın sonuna kadar ne olacağını göreceğiz, şu anda hangi takımda çalışacağımı ben de bilmiyorum.

Portekiz'den üç kez ayrıldım, Suudi Arabistan'daydım, şampiyonluklar kazandım, Brezilya'ya gittim ve şampiyonluklar kazandım. Portekiz şu anda söz konusu değil.

Hayalim milli takımlarla bir Dünya Kupası'nda yer almak. Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne kadar tüm uluslararası turnuvalarda bulundum.

Fenerbahçe'yi asla unutmayacağım. Bana bir veda yemeği hazırladılar. Başkan Ali Koç bana, 'Bir gün geri döneceksin' dedi.

Ayrılmam Fenerbahçe taraftarları için kolay olmadı. Birkaç teklif aldım ama Brezilya'dan kimse benimle konuşmadı."