Jesus'tan flaş karar. Fenerbahçe Sivasspor maçı 11'i belli oldu

Fenerbahçe ile Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.
Sivas'ta oynanan ilk karşılaşma 0-0 sonuçlanmıştı.
Rövanş maçında kazanan takım tur atlayacak. Beraberlik halinde uzatmalara geçilecek. Eşitlik yine bozulmazsa finalisti penaltı atışları belirleyecek.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, sahaya süreceği 11'i belirledi. Portekizli teknik adamın sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şöyle:
İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Luan Peres, Arda, Arao, Zajc, Rossi (İrfan Can Kahveci), Batshuayi, Valencia.
Sivasspor'un muhtemel 11'de şu şekilde:
Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Camara, Uğur, Charisis, Ulvestad, Samu Saiz, Erdoğan, Max Gradel, James.