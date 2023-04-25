Jesus'tan flaş sözler. Sorumluyu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Karagümrük beraberliğinin sorumlusunu açıkladı.

Jesus'tan flaş sözler. Sorumluyu açıkladı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Karagümrük'le berabere kaldıkları maçtan sonra üzgün olduğunu söyledi.

Jesus, kendi sahalarında fazla gol yediklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Takım adına iyi olmayan şeylerden her zaman teknik direktör sorumludur. Özellikle evimizde oynadığımız maçlarda çok fazla gol yedik, sezon başından beri düzeltmeye çalışıyoruz. Bazı maçlarda düzelttik bazen düzeltemedik. Bunda kesinlikle kendimi sorumlu görüyorum.

Bugünkü sonuçta hakemi sorumlu tutamam. Beraberliğin defans organazisyonuyla da bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Seken toptan penaltı oldu. İkinci gol defans oyuncusuna çarparak gelişti. Üçüncü golde daha iyi savunmamız gerekiyordu. Kaleci kurtarış yapamadı, üç gol yedi. Bu tarz şeyler oluyor ama hakemi de suçlayamam. En büyük sorumlu varsa hocadır."


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