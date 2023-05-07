Jesus'tan Giresunspor maçı öncesi flaş karar. Fenerbahçe ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 33. hafta maçında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya gelecek.

Ligde kalmak için oynayan, geçen hafta teknik direktörlüğe Hakan Keleş'in yerine İrfan Buz'u getiren Giresunspor da sahaya 3 puan için çıkacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ilk 11 kararını verdi. Jesus'un takımını sahaya şu şekilde çıkarması bekleniyor:

İrfan Can, Ferdi, Samet, Luan Peres, Szalai, Crespo, Mert Hakan, Arda, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Giresunspor'un muhtemel 11'i de şöyle:

Onurcan, Talha, Görkem, Faruk Can, Alper, Campuzano, Murat Cem, Kuwas, Serginho, Bajic, Sainz.