Jorge Jesus hakeme isyan etti

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri;

''Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım.''

''GALATASARAY DA PUAN KAYBEDECEK''

''Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.''