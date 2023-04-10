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Jorge Jesus hakeme isyan etti

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus, 2-1 kazanılan Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 23:29
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Jesus'tan maç sonu açıklamalar

Jorge Jesus hakeme isyan etti
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Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

İşte Jesus'un sözleri;

''Oyuncularımı tebrik ederim. Alanyaspor maçında da benzer senaryo yaşadık. Hakem yönetimi de maçı karmaşıklaştırdı. Arao'nun golü neden iptal edildi? Valencia'nın penaltısı neden verilmedi? Anlamadım.''

''GALATASARAY DA PUAN KAYBEDECEK''
''Hala ligin ortada olduğunu düşünüyoruz ve şansımız olduğuna inanıyoruz. Galatasaray da puan kaybedecek. Hangi takımın daha az puan kaybedeceğini göreceğiz. Kupada yarı finaldeyiz ve ligde ezeli rakibimizin 6 puan gerisindeyiz. Biz hala savaşmaya devam ediyoruz.''

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