Jesus'un Galatasaray planı suya düştü

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal'in, Galatasaray'ın yıldızı Nicolo Zaniolo'yu transfer etmek istediği ancak İtalyan futbolcunun Avrupa'dan ayrılmayı düşünmediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo'ya İtalya'dan sonra Suudi Arabistan'dan da transfer teklifleri geliyor.

Zaniolo'ya, Al Ahli'nin yanı sıra teknik direktörlük görevine Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Jorge Jesus'u getiren Al Hilal'in de talip olduğu iddia edildi. Ancak Calciomercato'nun haberine göre; İtalyan yıldız, en azından şimdilik Avrupa futbolunu bırakmayı ve Suudi Arabistan'a gitmek istemiyor.

Haberde 23 yaşındaki futbolcunun Juventus'ta forma giymek istediği hatırlatılırken, sözleşmesinde 35 milyon euroluk bir çıkış maddesi bulunan Zaniolo'nun Türkiye'de kalmasının beklendiği vurgulandı.



