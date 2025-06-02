Jesus'un yerine o geldi... Hakan Çalhanoğlu üzülecek

Kaynak: Haber Merkezi
Jesus'un yerine o geldi... Hakan Çalhanoğlu üzülecek

Jorge Jesus ile vedalaşan Al Hilal, teknik direktör koltuğu için Inter'den Simone Inzaghi ile anlaştı.

Suudi Arabistan kulübü Al Hilal, teknik direktör Jorge Jesus'la yollarını ayırmasının ardından Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bu sezon Serie A'da Napoli'nin gerisinde kalarak ikinci olan Inter, Şampiyonlar Ligi Finali'nde de PSG'ye 5-0 yenilerek hezimete uğramıştı. Al Hilal de Suudi Arabistan Pro Lig'de bu sezon ikinci olmuştu.

Haziran ayında başlayacak olan FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid, RB Salzburg ve Pachuca ile aynı grupta yer alacak olan Al Hilal, İtalyan teknik direktörü turnuva başlamadan önce takımın başına getirmeyi planlıyor. Resmi açıklamanın da kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

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