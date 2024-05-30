Jet sosyetenin Bebek'teki manavı iflasın pençesinde

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Jet sosyetenin Bebek'teki manavı iflasın pençesinde

Bebek’te bulunan ve sosyetenin gözdesi Kolaylar Tarım Ürünleri iflasın eşiğine geldi. Mevsim dışı meyvelerin bulunduğu ünlü manavdı.

Jet sosyetenin merkezi Bebek’te bulunan ünlülerin gözdesi Kolaylar Tarım iflasla boğuşuyor.

Şirketin Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak geçici mühlet talebinde bulunduğu öğrenildi.

Mahkeme, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verdi. Manavın mali durumunun araştırılması için bir komiser heyeti atandı.

Heyet şirketin tüm adımlarını denetleyecek. Görevli komiserler alacaklı sayısı ve alacak miktarını dikkate alarak konkordato teklifini inceleyecek.

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Mahkeme ise konkordato teklifinin tasdik şartlarının yerine gelip gelmediğini değerlendirecek.

Ön inceleme duruşmasının 13 Ağustos 2024 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Kolaylar Tarım Ürünleri’nin iflastan kurtulup kurtulamayacağı, mahkemenin vereceği karara bağlı olduğu vurgulandı.

Öte yandan şirket bir süre önce merkezini Tekirdağ'a taşıdı.

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