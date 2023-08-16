Jetle gezen solcu lider!

Avrupa’yı örnek gösteren çok sevimli bir ana muhalefet liderimiz vardı…

Vardı diyorum zira artık toplum nezdinde bir hükmü, inandırıcılığı kalmadı. Gerekçesi basit, seçimlerde yenilgi aldı…

Sayın Kılıçdaroğlu başkan olması halinde Erdoğan’ın uçaklarını satacağını söylüyordu. Ancak medya Ağustos başındaki Erzincan ziyareti esnasında kendisinin özel jet tercihini yazıyor…

Tarifeli THY uçaklarına ne oldu? Neden vatandaşınızla beraber Erzincan’a gitmiyorsunuz?

Ah, ah!

Kılıçdaroğlu eğer başkan olursam beni eleştirmek serbest diyordu…

Hani ABD’de başkanlara küfür bile ediliyor ama o siyasetçiler tazminat davası açmıyor vs. anlatılır ya… İleri demokrasi örnekleri verilir durulurdu…

Geçen yine medyadan öğrendiğimize göre Kılıçdaroğlu Nihat Genç’e 200 bin liralık tazminat davası açmış… Neden? Bir yazıda hakareti varmış…

E hani sizi eleştirmek serbestti? Laf söylemek, bağırmak, çağırmak başımıza iş açmayacaktı? Ne oldu ya? Hadi anladık hakaret etti diyorsunuz, o zaman 200 bin lira nedir?

Yahu sizin özünüz ve sözünüz bir değil. Sorun bu… Vatandaş da bunu sezdi ve destek vermedi…

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Bakın dün bütçe rakamları açıklandı. Buna göre;

“Merkezi yönetim bütçesi 2022 yılı Ocak-Temmuz döneminde 29 milyar 541 milyon TL fazla vermiş iken 2023 yılı Ocak-Temmuz döneminde 434 milyar 654 milyon TL açık verdi”

Bütçe geliri 2022'ye göre %63 artmış, 1,4 trilyon TL’den 2,3 trilyon TL’ye çıkmış...

Nasıl artmış bu gelir? Vatandaştan alınan vergiler ve zamlarla…

Neden sadece fakire, vatandaşa yükleniliyor?

Neden servet üzerinden, tefecilerden vergi alınmıyor?

Nerede ana muhalefet partisi lideri?

Bütçe açıklanmış neden susuyor? Neden meydanları inletmiyor?

Sadece koltuğuna yapışmış, nasıl biraz daha bu makamda kalırımın hesabı içinde…

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Dönüyoruz giderler kalemine bakıyoruz,

Bütçe giderleri 2022'ye göre %96 artarak, 1,4 trilyon TL’den 2,8 trilyon TL’ye çıkmış...

Diyorlar ki, deprem oldu. Tamam oldu ama bu ülkenin ihtiyat akçeleri Suriye’de, çılgın faiz politikasında yok edilmedi mi?

Kura basıyoruz diye kefen parası harcandı, canlar kefensiz defnedildi…

Peki kim soracak bu yitirilen paraların hesabını?

Bugün bütçe açıksa neden sadece vergi ve zamlarla gelir yaratılmaya çalışılıyor?

Kılıçdaroğlu Saray’ın önüne gidip haykırdı mı? Biraz da tasarruf edin diye?

Nerede örgüt? Sadece tweet atarak mı, giderleri kısmadan sadece gelirler yolu ile açık kapayan bir yönetim eleştirilecek?

A pardon…

Siz tasarruf yapmıyorsunuz ki, Saray’dan tasarruf isteyin!

Ana muhalefet lideri susmuş ve koltuk aşkına düşmüş olabilir ama biz sayın Şimşek’e buradan soralım: Sayın Bakanım zamlarla halkın zaten bitik alım gücü iyice azaldı. Bakanlığınızın tasarrufu sadece ilgili birimlere bırakması son derece yanlıştır. Bizzat maliye kanadının kurum bazlı rakamlar belirleyerek, bu muazzam bütçe açığının yükünün sadece vatandaşa tevdi edilmesi engellenmelidir.