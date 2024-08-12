JICA gözünü Kırgızistan'a dikti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
JICA gözünü Kırgızistan'a dikti

Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı'ndan (JICA) bir yetkili tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan'da hazırlık aşamasında olan birkaç projelerinin olduğunu belirtti.

Japon medyasına konuşan yetkili, Kırgızistan için kamu hizmetlerinde hava trafik kontrolü, enerji şebekesi sistemi işletmeciliği, bitkisel değer zinciri geliştirme, tıbbi ekipman ve İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) alanlarında projeler yürütüldüğü bilgisine yer verildi.

JICA bundan önce Kırgızistan'ı Kazakistan'a bağlayan Talas-Taraz otobanındaki Sakura adlı köprü de dahil olmak üzere uluslararası ana yollardaki birkaç köprünün yeniden inşasında önemli rol oynamıştı. Köprünün inşasında ön gerilimli beton teknolojisinin kullanılması, belirtildiği gibi, Kırgızistan için önemli bir yenilik olarak kabul ediliyor.

Kırgız Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun ülkenin hava bağlantısını artırma politikası doğrultusunda JICA, havaalanı güvenliği ve yer destek ekipmanları ile radyo navigasyon sistemleri sağlayarak bu alanda ilerleme kaydetti.

JICA, 1974 yılında kurulan ve Japonya hükümeti adına gelişmekte olan ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişimini destekleyen bağımsız bir kuruluş olarak biliniyor.

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