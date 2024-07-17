Jill Scott emekli oldu

35 yaşındaki oyuncu Jill Scott, kurulduğu günden bu yana İngiltere kadınlar ligi WSL'de forma giyen nadir oyuncular arasında yer alıyordu.

Scott, profesyonel kariyerine WSL ekiplerinden Sunderland'de başladı ve 2006'da Everton'a transfer oldu. Toffees lakaplı Everton'da başarılı geçen dönemde Scott, Karen Carney ve Alex Scott gibi önemli isimleri geride bırakarak FA Tesco Oyuncularının Yılın Oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Başarılı orta saha oyuncusu 2013 yılında Manchester City'ye transfer oldu. Scott, burada geçirdiği zamanda, üç FA Kupası ve takımın 2016'da kazandığı WSL şampiyonluğu da dahil olmak üzere pek çok zaferde rol aldı.

Scott İngiltere milli takım formasıyla yer aldığı uluslararası sahnede de parladı. Kariyeri boyunca ülkesi için 160 maça çıktı. Başarısı, orta saha oyuncusunun 2020'de kadın futboluna yaptığı hizmetlerden dolayı İmparatorluk Nişanı (MBE) ile ödüllendirilmesini sağladı.

Emeklilik karından sonra Players' Tribune'e konuşan Scott "Futbola veda ediyor olabilirim ancak bunu bir kutlamaya dönüştüreceğiz. Üzgün ​​yüzler yok! Gözyaşlarına yer bırakmayacak kadar çok eğlendik" ifadelerine yer verdi.