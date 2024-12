Jim Carrey'den hazin itiraf: "Paraya ihtiyacım var"

Jim Carrey, Sonic the Hedgehog 3’teki kötü karakter Dr. Robotnik rolüne neden geri döndüğünü açıkladı. Ünlü oyuncu, başına gelen yeni bir deneyimden çok, finansal bir zorunlulukla bu kararı aldığını belirtti. "Biliyorsunuz, bu evrene geri dönme kararımın nedeni, öncelikle bir deha rolü oynamak. Ama dürüst olmak gerekirse, çok şey aldım ve paraya ihtiyacım var," dedi.

Sonic serisi, Sega'nın ünlü video oyununu sinemaya uyarlayan ve gişe hasılatı bakımından büyük başarılar elde eden bir proje olarak dikkat çekiyor. Carrey’nin itirafı, hayranlarını şaşırtmış olsa da oyuncunun kariyerinin önemli bir kısmı, bolca mizah ve karakter derinliği içeren projelere dayalı.

Daha önce, 2022’de Sonic 2’nin vizyona girmesinin ardından, Carrey’nin oyunculuk kariyerine ara verme kararı alacağı konuşulmuştu. "Yeterince yaptım, artık başka bir şey istemiyorum," demişti. Ancak görünüşe göre, maddi açıdan rahatlık sağlamak amacıyla bu kararı gözden geçirdi.

Sonic 3’te, sadece Dr. Ivo Robotnik’i değil, aynı zamanda karakterin büyükbabası olan başka bir Robotnik rolünü de üstlenen Carrey, iki farklı karakteri bir arada canlandırarak filme ekstra yük getirdi. Bu yeni role hazırlık, daha fazla makyaj ve sahne süresi gerektirdi. Yönetmen Jeff Fowler, Carrey’nin her iki karakteri de oynamaya istekli olmasının filmi daha da büyüleyici kıldığını söyledi: "Ne yapardık, bunu düşünmek bile istemiyorum," dedi Fowler.

Carrey, 90’lı yıllarda Ace Ventura: Pet Detective ve Dumb and Dumber gibi komedi filmleriyle büyük çıkış yapmıştı. Bu dönemin ardından, ailenin sevdiği yüzlerden biri haline gelerek, How the Grinch Stole Christmas ve Disney’nin A Christmas Carol gibi klasik tatil filmlerinde de rol aldı.

Carrey'nin geri dönüşü, sadece finansal bir zorunluluk olarak görünse de, aynı zamanda eğlenceli bir karakter olan Dr. Robotnik’i tekrar izleyiciyle buluşturma fırsatını da sundu. Bu karar, oyuncunun kariyerine dair yeni bir dönüm noktası olabilir.