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Manchester City'den Bayern Münih'e transfer

Bayern Münih, Manchester City'den Joao Cancelo'yu kiraladı

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 16:01
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Joao Cancelo Bayern Münih'te

Manchester City'den Bayern Münih'e transfer
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Almanya'nın Bayern Münih takımı, İngiltere ekibi Manchester City'den Portekizli savunma oyuncusu Joao Cancelo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Bayern Münih Kulübü, 28 yaşındaki futbolcunun, satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

Kulüp tarafından sözleşme detayları açıklanmasa da İngiltere basınında Cancelo'nun satın alma opsiyonunun 70 milyon avro olduğu öne sürüldü.

Altyapısında yetiştiği Benfica'da oynadıktan sonra Valencia, Inter ve Juventus formaları giyen Cancelo, 2019'da Manchester City'ye transfer oldu.

Sağ ve sol bekte görev yapan tecrübeli oyuncu, Manchester City kariyerinde çıktığı 154 maçta 9 gol kaydetti. Portekiz Milli Takımı'nda da görev alan Cancelo, Manchester ekibinde ikişer kez Premier Lig ve Lig Kupası zaferi yaşadı.

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