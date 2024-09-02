Joao Mario Beşiktaş'ta. Geliş tarihi açıklandı

Transfer bombaları peş peşe patlıyor.

Bu kez de Beşiktaş bir dünya yıldızının işini bitirdi. Siyah-Beyazlı ekip, Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna kattı.

31 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusunun yarın (salı) İstanbul'a geleceği açıklandı.

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; Joao Mario Beşiktaş ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haberin detaylarında iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı bazı küçük pürüzlerin ise önümüzdeki saatlerde halledileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

31 yaşındaki Joao Mario geçen sezon Benfica formasıyla 51 resmi maça çıktı, 9 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

Joao Mario ile şu anda Beşiktaş forması giyen Rafa Silva uzun süre Benfica'da birlikte oynadı.