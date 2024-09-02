Joao Mario Beşiktaş'ta. Geliş tarihi açıklandı

Kaynak: Haber Merkezi
Joao Mario Beşiktaş'ta. Geliş tarihi açıklandı

Bir dünya yıldızı daha Türkiye'ye geliyor. Beşiktaş, Joao Mario transferini mutlu sonla noktaladı.

Transfer bombaları peş peşe patlıyor.

Bu kez de Beşiktaş bir dünya yıldızının işini bitirdi. Siyah-Beyazlı ekip, Benfica'da forma giyen Joao Mario'yu kadrosuna kattı.

31 yaşındaki orta saha ve kanat oyuncusunun yarın (salı) İstanbul'a geleceği açıklandı.

Portekiz gazetesi Record'un haberine göre; Joao Mario Beşiktaş ile 2 veya 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haberin detaylarında iki kulüp arasında anlaşmanın sağlandığı bazı küçük pürüzlerin ise önümüzdeki saatlerde halledileceği belirtildi.

Beşiktaş'ın, Portekizli yıldız için Benfica'ya 5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.

31 yaşındaki Joao Mario geçen sezon Benfica formasıyla 51 resmi maça çıktı, 9 kez fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

Joao Mario ile şu anda Beşiktaş forması giyen Rafa Silva uzun süre Benfica'da birlikte oynadı.

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