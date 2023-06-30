Joe Biden canlı yayını bir anda terk etti

ABD Başkanı Joe BidenJoe Biden, MSNBC kanalında canlı yayına konuk oldu. Kamera karşısındaki garip hareketleri ile sık sık gündem olan Biden bu kez de canlı yayında bir anda stüdyodan ayrıldı.

Trump'a karşı açlılan davaya "kesinlike müdahale etmeyeceğini" söyleyen Biden, röportajın sonunda aniden kalktı ve stüdyoyu terk etti.

Biden'ın reklam arasını beklememesi ve sunucunun şaşkınlığı dikkat çekti. Bir önceki Amerikan Başkanı Donald Trump, Biden'ın demans ve alzaymır hastası olduğunu, "akıl sağlığının test edilmesi gerektiğini" iddia edilmişti.